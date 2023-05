Il Calcio Napoli si prepara alla grande festa. Il gruppo azzurro partirà al gran completo alla volta di Udine, dove sarà accolto da 13mila tifosi pronti ad esplodere di gioia e a celebrare i propri beniamini.

Udinese-Napoli, De Laurentiis guarderà la partita dagli spalti dello Stadio Maradona

Alla Dacia Arena ci saranno tutti i calciatori e i componenti dello staff. Tutti tranne il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha infatti deciso di godersi la festa allo Stadio Maradona. Grazie ad una organizzazione lampo messa in atto con la collaborazione del prefetto Palomba e del sindaco Manfredi (anche loro presenti giovedì sugli spalti di Fuorigrotta) la partita Udinese-Napoli verrà infatti trasmessa da 8 maxi schermi piazzati all’interno dell’impianto.

La risposta dei supporters all’invito è stata come sempre incredibile: più di 100mila persone in fila per acquistare online il biglietto dal prezzo simbolico di 5 euro. Sarà la prima volta in assoluto che uno stadio farà registrare il tutto esaurito senza assistere dal vivo ad un evento.

Ricavato in beneficenza

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza, come dichiarato dallo stesso De Laurentiis. Dopo aver rinsaldato il rapporto con i gruppi organizzati della tifoseria, il patron azzurro sta dunque provando a riconquistare la fiducia della totalità dei supporters.

Il numero 1 assisterà così dagli spalti del Maradona alla sfida tra la sua squadra e i friulani, per poi godersi lo spettacolo di vessilli azzurri che di certo daranno vita ad una spettacolare coreografia così come domenica scorsa, quando solo il pareggio fuori programma di Dia ad una manciata di secondi dalla fine aveva di fatto rimandato a questa settimana le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto.

Un titolo strameritato da Di Lorenzo e compagni, che hanno dominato in lungo e in largo il campionato di Serie A, senza mai dare l’impressione di poter fallire l’obiettivo.