NAPOLI MAGICA – Gli azzurri raggiungono l’El Dorado, vincono lo Scudetto e diventano immortali

Il Calcio Napoli è Campione d’Italia! Gli azzurri pareggiano alla Dacia Arena contro l’Udinese nel posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A davanti a 13mila supporters partenopei accorsi in Friuli a celebrare dal vivo i propri beniamini, mentre allo Stadio Maradona più di 60mila persone seguivano da 8 maxi schermi la partita in diretta. Osimhen pareggia ad inizio ripresa il gol di Lovric arrivato al 13′ del primo tempo, e manda in paradiso il Napoli dopo 33 anni. Grazie ragazzi!

Scudetto al Napoli, la rosa dei Campioni d’Italia

95 PIERLUIGI GOLLINI (portiere) classe 1995 presenze 4 (3 nella Fiorentina)

1 ALEX MERET (portiere) classe 1997 presenze 30

12 DAVIDE MARFELLA (portiere) classe 1999 presenze 0

16 HUBERT DAWID IDASIAK (portiere) classe 2002 presenze 0

52 VALERIO BOFFELLI (portiere) classe 2004 presenze 0

19 BARTOSZ BERESZYNSKI (difensore) classe 1992 presenze 15

5 JUAN JESUS (difensore) classe 1991 presenze 11

22 GIOVANNI DI LORENZO (difensore) classe 1993 presenze 31

6 MÁRIO RUI (difensore) classe 1991 presenze 21

13 AMIR RRAHMANI (difensore) classe 1994 presenze 23

17 MATHIAS OLIVERA (difensore) classe 1997 presenze 24

3 KIM MIN-JAE (difensore) classe 1996 presenze 30

55 LEO ØSTIGARD (difensore) classe 1999 presenze 5

4 DIEGO DEMME (centrocampista) classe 1991 presenze 5

68 STANISLAV LOBOTKA (centrocampista) classe 1994 presenze 31

20 PIOTR ZIELINSKI (centrocampista) classe 1994 presenze 30

99 FRANK ZAMBO ANGUISSA (centrocampista) classe 1995 presenze 29

7 ELJIF ELMAS (centrocampista) classe 1999 presenze 30

91 TANGUY NDOMBELE (centrocampista) classe 1996 presenze 28

70 GIANLUCA GAETANO (centrocampista) classe 2000 presenze 5

31 KARIM ZEDADKA (centrocampista) classe 2000 presenze 2

21 MATTEO POLITANO (attaccante) classe 1993 presenze 25

18 GIOVANNI SIMEONE (attaccante) classe 1995 presenze 19

11 HIRVING LOZANO (attaccante) classe 1995 presenze 29

9 VICTOR OSIMHEN (attaccante) classe 1998 presenze 25

23 ALESSIO ZERBIN (attaccante) classe 1999 presenze 7

77 KHVICHA KVARATSKHELIA (attaccante) classe 2001 presenze 27

81 GIACOMO RASPADORI (attaccante) classe 2000 presenze 20

ALLENATORE: LUCIANO SPALLETTI

CALENDARIO E RISULTATI DEL NAPOLI NELLA SERIE A 2022/2023

Giornata 1 – Hellas Verona-Napoli 2-5

Giornata 2 – Napoli-Monza 4-0

Giornata 3 – Fiorentina-Napoli 0-0

Giornata 4 – Napoli-Lecce 1-1

Giornata 5 – Lazio-Napoli 1-2

Giornata 6 – Napoli-Spezia 1-0

Giornata 7 – Milan-Napoli 1-2

Giornata 8 – Napoli-Torino 3-1

Giornata 9 – Cremonese-Napoli 1-4

Giornata 10 – Napoli-Bologna 3-2

Giornata 11 – Roma-Napoli 0-1

Giornata 12 – Napoli-Sassuolo 4-0

Giornata 13 – Atalanta-Napoli 1-2

Giornata 14 – Napoli-Empoli 2-0

Giornata 15 – Napoli-Udinese 3-2

Giornata 16 – Inter-Napoli 1-0

Giornata 17 – Sampdoria-Napoli 0-2

Giornata 18 – Napoli-Juventus 5-1

Giornata 19 – Salernitana-Napoli 0-2

Giornata 20 – Napoli-Roma 2-1

Giornata 21 – Spezia-Napoli 0-3

Giornata 22 – Napoli-Cremonese 3-0

Giornata 23 – Sassuolo-Napoli 0-2

Giornata 24 – Empoli-Napoli 0-2

Giornata 25 – Napoli-Lazio 0-1

Giornata 26 – Napoli-Atalanta 2-0

Giornata 27 – Torino-Napoli 0-4

Giornata 28 – Napoli-Milan 0-4

Giornata 29 – Lecce-Napoli 1-2

Giornata 30 – Napoli-Hellas Verona 0-0

Giornata 31 – Juventus-Napoli 0-1

Giornata 32 – Napoli-Salernitana 1-1

Giornata 33 – Udinese-Napoli 1-1

Giornata 34 – Napoli-Fiorentina

Giornata 35 – Monza-Napoli

Giornata 36 – Napoli-Inter

Giornata 37 – Bologna-Napoli

Giornata 38 – Napoli-Sampdoria