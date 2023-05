De Laurentiis: “Solidarietà all’Emilia Romagna, il Napoli farà di tutto per aiutare”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida 2023, ha espresso la sua profonda vicinanza al popolo dell’Emilia Romagna, che in questi giorni sta combattendo contro i danni provocati da una tremenda alluvione,

“Bisogna esprimere la nostra vicinanza all’Emilia Romagna per il disastro che sta vivendo. Stiamo pagando l’inadeguatezza di poter sostenere alcune situazioni alle quali non siamo abituati. Siamo vicinissimi a tutti i sindaci e le amministrazioni, con la Lega Serie A cercheremo una linea comune di appoggio. Se non si dovesse trovare, il Napoli farà comunque la sua parte”.

