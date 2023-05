Il Calcio Napoli ha ricevuto il premio Scudetto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe convocato negli spogliatoi dello Stadio Maradona i calciatori più rappresentativi a margine della sfida all’Inter di domenica 21 maggio 2023, per comunicargli l’importo totale.

La cifra è molto importante: la società sborserà infatti 8 milioni di euro lordi, circa 4 netti, da dividere in parti eguali tra i calciatori. Non ha lesinato dunque De Laurentiis, ed ha premiato lo straordinario lavoro fatto non solo da capitan Di Lorenzo e compagni, ma anche chi ha contribuito alla causa sacrificandosi dietro le quinte.

La rosa dei Campioni d’Italia 2022/2023 del Napoli

95 PIERLUIGI GOLLINI (portiere) classe 1995

1 ALEX MERET (portiere) classe 1997

12 DAVIDE MARFELLA (portiere) classe 1999

16 HUBERT DAWID IDASIAK (portiere) classe 2002

19 BARTOSZ BERESZYNSKI (difensore) classe 1992

5 JUAN JESUS (difensore) classe 1991

22 GIOVANNI DI LORENZO (difensore) classe 1993

6 MÁRIO RUI (difensore) classe 1991

13 AMIR RRAHMANI (difensore) classe 1994

17 MATHIAS OLIVERA (difensore) classe 1997

3 KIM MIN-JAE (difensore) classe 1996

55 LEO ØSTIGARD (difensore) classe 1999

4 DIEGO DEMME (centrocampista) classe 1991

68 STANISLAV LOBOTKA (centrocampista) classe 1994

20 PIOTR ZIELINSKI (centrocampista) classe 1994

99 FRANK ZAMBO ANGUISSA (centrocampista) classe 1995

7 ELJIF ELMAS (centrocampista) classe 1999

91 TANGUY NDOMBELE (centrocampista) classe 1996

70 GIANLUCA GAETANO (centrocampista) classe 2000

31 KARIM ZEDADKA (centrocampista) classe 2000

21 MATTEO POLITANO (attaccante) classe 1993

18 GIOVANNI SIMEONE (attaccante) classe 1995

11 HIRVING LOZANO (attaccante) classe 1995

9 VICTOR OSIMHEN (attaccante) classe 1998

23 ALESSIO ZERBIN (attaccante) classe 1999

77 KHVICHA KVARATSKHELIA (attaccante) classe 2001

81 GIACOMO RASPADORI (attaccante) classe 2000

ALLENATORE: LUCIANO SPALLETTI

CALENDARIO E RISULTATI DEL NAPOLI NELLA SERIE A 2022/2023

Giornata 1 – Hellas Verona-Napoli 2-5

Giornata 2 – Napoli-Monza 4-0

Giornata 3 – Fiorentina-Napoli 0-0

Giornata 4 – Napoli-Lecce 1-1

Giornata 5 – Lazio-Napoli 1-2

Giornata 6 – Napoli-Spezia 1-0

Giornata 7 – Milan-Napoli 1-2

Giornata 8 – Napoli-Torino 3-1

Giornata 9 – Cremonese-Napoli 1-4

Giornata 10 – Napoli-Bologna 3-2

Giornata 11 – Roma-Napoli 0-1

Giornata 12 – Napoli-Sassuolo 4-0

Giornata 13 – Atalanta-Napoli 1-2

Giornata 14 – Napoli-Empoli 2-0

Giornata 15 – Napoli-Udinese 3-2

Giornata 16 – Inter-Napoli 1-0

Giornata 17 – Sampdoria-Napoli 0-2

Giornata 18 – Napoli-Juventus 5-1

Giornata 19 – Salernitana-Napoli 0-2

Giornata 20 – Napoli-Roma 2-1

Giornata 21 – Spezia-Napoli 0-3

Giornata 22 – Napoli-Cremonese 3-0

Giornata 23 – Sassuolo-Napoli 0-2

Giornata 24 – Empoli-Napoli 0-2

Giornata 25 – Napoli-Lazio 0-1

Giornata 26 – Napoli-Atalanta 2-0

Giornata 27 – Torino-Napoli 0-4

Giornata 28 – Napoli-Milan 0-4

Giornata 29 – Lecce-Napoli 1-2

Giornata 30 – Napoli-Hellas Verona 0-0

Giornata 31 – Juventus-Napoli 0-1

Giornata 32 – Napoli-Salernitana 1-1

Giornata 33 – Udinese-Napoli 1-1

Giornata 34 – Napoli-Fiorentina 1-0

Giornata 35 – Monza-Napoli 2-0

Giornata 36 – Napoli-Inter 3-1

Giornata 37 – Bologna-Napoli

Giornata 38 – Napoli-Sampdoria