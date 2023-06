Scudetto, console americana a Napoli: “I napoletani mi hanno insegnato la vera passione”

La festa scudetto per il traguardo sportivo del Calcio Napoli non è esplosa soltanto nel cuore della città ma si è estesa oltre i confini nazionali: basti pensare alle immagini diffuse da New York che, per l’occasione, è diventata letteralmente tutta azzurra come si nota nel video lanciato sui social dal Consolato Usa a Napoli che raccoglie l’esperienza vissuta dalla console americana Tracy Roberts Pounds.

Festa scudetto del Napoli a New York: le emozioni della console americana

“Mi ricordo bene la prima volta che sono andata allo stadio, è stato un momento magico. Ho detto a mio figlio ‘come mancava questa esperienza di stare qui, con tutti, vedendo una bella partita di calcio. Era bellissimo vedere la vera passione che sentono tutti i napoletani“ – ha detto la Pounds che si è mostrata con la maglia azzurra.

“Che mi hanno insegnato i napoletani durante questa esperienza? Mi hanno insegnato come avere una vera passione. Si vive, si dorme, si pensa tutto il tempo e abbiamo visto nelle ultime settimane come sono i tifosi negli Stati Uniti, come sono veramente appassionati, pronti per supportare i loro cugini qui a Napoli nel momento più bello degli ultimi 33 anni”.

Partono, così, alcuni filmati e foto scattate a New York dove migliaia di tifosi si sono riuniti per seguire le partite del Napoli e intonare i celebri cori fino a gioire del successo dando vita ad una grande festa per la vittoria dello scudetto. La diretta del match è stata trasmessa in diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per l’Australia e il Togo.

“Ancora congratulazioni al SSC Napoli e alla città per la storica vittoria dello scudetto. Questa stagione è stata un sogno per tutti i tifosi azzurri, negli Stati Uniti come a Napoli. La Console Generale Tracy Roberts Pounds racconta come l’ha vissuta” – è il messaggio del Consolato americano.