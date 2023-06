Chi è Galtier, l’allenatore è l’obiettivo del Napoli: dal miracolo con il Lille al PSG

Christophe Galtier è diventato l’obiettivo numero uno del Calcio Napoli per la guida tecnica della prossima stagione. Dopo i dubbi sorti su Italiano complice il suo futuro ancora legato alla Fiorentina, il presidente Aurelio De Laurentiis sembrerebbe aver virato sull’ex tecnico del PSG. A conferma di ciò, è arrivata anche la voce del giornalista sportivo Alfredo Pedullà, che ha confermato l’interesse degli azzurri ma il tecnico spera ancora in una improbabile riconferma sulla panchina parigina.

Galtier è nel mirino del Napoli. La storia del tecnico francese

Il tecnico nativo di Marsiglia ha mosso i primi passi e costruito le sue idee di gioco in Francia. Nel 2009 firma con il Saint-Etienne e rimarrà come guida tecnica della squadra fino al 2017. In questa sua esperienza oltre svariate presenze nelle competizioni UEFA, è riuscito a vincere anche una Coppa Nazionale nel 2013, riportando un titolo che mancava da oltre 30 anni.

Campione di Francia con il Lille

Nel gennaio del 2018 diventa nuovo allenatore del Lille, riuscendo in sei mesi a salvare la squadra da una situazione sportiva molto complicata. Nella stagione successiva Galtier inizia il suo miracolo con i “mastini”, prima portandoli al secondo posto con conseguente qualificazione alla Champions League. Poi nella stagione 2020/2021 compie il miracolo vincendo il campionato con il Lille contro il PSG dei fenomeni.

Nel giugno del 2021 sorprende tutti firmando con il Nizza. Il campionato tutto sommato si chiude bene con un quinto posto finale. Decisiva la mini crisi iniziata nella primavera del 2022 che ha portato i rossoneri dal secondo al quinto posto. La delusione più grande però arriva in Coppa Nazionale, con la sconfitta in finale contro il Nantes.

Il passaggio al PSG

Nel giugno del 2022 saluta il Nizza e firma con il PSG, la sua avventura inizia bene con la netta vittoria in finale di Supercoppa francese, ma il resto della stagione è un autentico film horror. Il rapporto con i calciatori non funziona, Mbappé più di una volta manifesta la voglia di andare via. Anche con Messi la situazione è disastrosa, tra dichiarazioni sballate e punizioni, diventando uno dei maggiori accusati dell’addio della Pulce al club parigino. Galtier chiude la stagione con la conquista del campionato (con tante sofferenze contro un modesto Lens). Mentre in Champions League arriva l’ennesima delusione con l’uscita agli ottavi contro il Bayern Monaco.

Galtier e le accuse di razzismo ai tempi del Nizza

Uno dei motivi del crollo del Nizza nella seconda parte di stagione nel 2022 è anche colpa per la vicenda di cui è stato colpito in prima persona Galtier. Infatti il tecnico francese è stato accusato (solo successiamente all’esonero dal Nizza) dal ds dei francesi, Julien Fournier, per razzismo e discriminazioni. Queste le parole del ds in un’intervista: “È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. In un ristorate mi ha detto che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è ‘una squadra di neri’. Non ci sono state argomentazioni sportive, solo religiose o relative al colore della pelle”.

Accuse che il Christophe Galtier ha subito smentito con i suoi avvocati e con le sue parole in varie interviste le accuse di Julien Fournier. A peggiorare però la posizione del tecnico, ci ha pensato un suo ex giocatore ai tempi del Nizza, Khephren Thuram, che a Canal+ ha affermato che: “Ci sono persone nel club che sono in una buona posizione per sapere esattamente cos’è successo e non le ho sentite. Penso che queste persone dovrebbero parlare per chiarire tutto ciò che sentiamo. Mi disturba che le persone interessate non parlino in modo che la verità venga fuori”. Vicenda ha creato solamente nuovi alibi attorno alla figura professionale di Galtier e le continue voci sembrano di non essere terminate qui.