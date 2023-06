Napoli, stagione infinita: tanti campioni d’Italia convocati in nazionale

Non è ancora finita la stagione per i campioni d’Italia del Calcio Napoli. Archiviata la pratica Scudetto, infatti, molti calciatori partiranno con le proprie nazionali prima di godersi le meritate vacanze.

Napoli, stagione infinita: Ecco tutti i convocati in nazionale

Sono ben 12 i calciatori del Napoli che partiranno con le rispettive selezioni nazionali. Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Giacomo Raspadori sono stati inseriti nella lista del Ct Roberto Mancini per la semifinale di Uefa Nations League Spagna-Italia che si disputa allo Stadio De Grolsh Veste di Enchede giovedì 15 giugno alle ore 20.45. Oltre agli italiani, partiranno i polacchi Zielinski e Bereszynski, il georgiano Kvaratskhelia, lo slovacco Lobotka, il norvegese Ostigard, il macedone Elmas, il kosovaro Rrahmani, il nigeriano Osimhen e l’argentino Simeone.

Bereszynski: Polonia-Germania (amichevole 16 giugno); Moldavia-Polonia (Qualificazioni Europei 20 giugno)

Elmas: Macedonia-Ucraina (Qualificazioni Europei 16 giugno); Inghilterra-Macedonia (Qualificazioni Europei 20 giugno)

Lobotka: Islanda-Slovacchia (Qualificazioni Europei 17 giugno); Liechstenstein (Qualificazioni Europei 20 giugno)

Ostigard: Norvegia-Scozia (Qualificazioni Europei 17 giugno); Norvegia-Cipro (Qualificazioni Europei 20 giugno)

Rrahmani: Kosovo-Romania (Qualificazioni Europei 16 giugno); Bielorussia-Kosovo (Qualificazioni Europei 19 giugno)

Zielinski: Polonia-Germania (amichevole 16 giugno); Moldavia-Polonia (Qualificazioni Europei 20 giugno)

Osimhen: Sierra Leone-Nigeria (Coppa d’Africa 18 giugno)

Kvaratskhelia: Cipro-Georgia (Qualificazioni Europei 17 giugno); Scozia-Georgia (Qualificazioni Europei 20 giugno)

Simeone: Argentina-Australia (amichevole 15 giugno); Indonesia-Argentina (amichevole 19 giugno)

Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, gli azzurri partiranno per le meritate vacanze per poi ritrovarsi a Castel Volturno qualche giorno prima della partenza per i due ritiri estivi.

Quest’anno il Napoli andrà prima in Trentino, nella ormai solita località Dimaro-Folgarida, con partenza il 14 luglio e ritorno previsto per il 25 dello stesso mese; dopo tre giorni, il 28 luglio, gli azzurri si dirigeranno verso l’Abruzzo. Sarà Castel di Sangro ad ospitare ancora una volta la squadra di De Laurentiis, quest’anno per due settimane. Il rientro in città è previsto per il 12 agosto, a una settimana dall’inizio del campionato.