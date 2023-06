Panchina Napoli, la nuova suggestione di De Laurentiis si chiama Zinedine Zidane

È quello di Zinedine Zidane il nome nuovo associato alla panchina del Calcio Napoli. Pare che Aurelio De Laurentiis abbia inserito anche il francese nella famigerata lista dei quaranta papabili sostituti di Luciano Spalletti.

Zinedine Zidane nuovo allenatore del Napoli, il nome nuovo sul taccuino di De Laurentiis

L’ex calciatore della Juventus, diventato prima allenatore delle giovanili del Real Madrid e poi tecnico della prima squadra, è attualmente libero da qualsiasi vincolo contrattuale.

La sua esperienza con i blancos si è infatti conclusa al termine della stagione 2020/2021, e da allora l’ex fuoriclasse non ha più allenato. Leader carismatico, Zidane ha conquistato con il club di Florentino Perez la bellezza di undici trofei in soli cinque anni, alzando al cielo addirittura tre Champions League.

Fu promosso in prima squadra il 4 gennaio del 2016, in seguito all’esonero di Rafa Benitez, altro nome associato al Napoli negli ultimi tempi. Per lo spagnolo si parla anche di un possibile ruolo da direttore tecnico in società.