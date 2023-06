Il Calcio Napoli continua a godersi la festa Scudetto, ma c’è chi già pensa a ripulire la città dai tanti festoni e addobbi. Nelle ultime ore infatti il gruppo ultras “Sud 1996 Napoli” attraverso un volantino ha pubblicato un breve comunicato riguardante la pulizia della città dopo questi mesi di festa grazie alla super stagione del Napoli.

Il comunicato della Sud 1996 Napoli

Nelle ultime ore tante pagine social hanno fatto girare questo volantino nella speranza che l’appello venga preso in considerazione da più cittadini possibili. Il comunicato ufficiale: “Ora tocca a noi vincere il nostro scudetto! Dopo lunghi festeggiamenti in cui ci siamo impegnati ad addobbare piazze, strade ed ogni angolo è arrivato il momento di ripulire tutto! Come popolo partenopeo è doveroso mostrare senso civico e di appartenenza: tutti insieme impegniamoci a rimuovere festoni, nastri, striscioni e qualsiasi tipo di decoro per portare al suo splendore l’autenticità della nostra città evitando, allo stesso tempo, che diventino rifiuti abbandonati per le strade. Per amore di Napoli in ogni contesto”.