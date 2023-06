Juventus, la coda tra le gambe: rinuncia alla Superlega e chiede la grazia alla Uefa

Ore tribolate in casa Juventus. Lunedì 12 giugno 2023, infatti la UEFA diramerà ufficialmente i nomi delle squadre partecipanti alle coppe europee della prossima stagione. Quella attuale si concluderà sabato 10 giugno 2023 con la finale di Champions League in programma in Turchia, ad Istanbul, e che vedrà opposte l’Inter ed il Manchester City.

Si chiuderà anche l’annata più tribolata per i bianconeri dal post-2006, che ha aperto finalmente il vaso di Pandora ed ha fatto emergere le numerose illegalità che il club ha perpetrato negli ultimi campionati. Tra plusvalenze fittizie, gestione oscura degli stipendi e rapporti sotto banco con squadre satellite, la Juventus ha finalmente mostrato al mondo il peggio di sé.

Juventus estromessa dalla Conference League, lunedì 12 giugno 2023 la decisione dell’UEFA

Con le dimissioni di Agnelli, Paratici e Nedved, il patteggiamento che ha ridotto la penalizzazione nell’appena terminata Serie A, e l’uscita ufficiale dalla pantomima Superlega, la dirigenza sta provando a salvare quel briciolo di credibilità agli occhi del presidente UEFA Ceferin, per far sì che la squadra non venga estromessa dalla prossima Conference League, alla quale in Italia partecipano le squadre settime classificate.

La Juventus spera che con le ultime, disperate mosse, il massimo organismo europeo le risparmi l’estromissione dalla terza coppa continentale per importanza. Un patetico, disperato tentativo di salvare il salvabile, e che darebbe ai bianconeri la possibilità di misurarsi l’anno prossimo in Europa.

Oltre ai bianconeri, sono spagnoli gli altri due club in attesa di conoscere il proprio destino: si tratta di Barcellona e Osasuna. Per i neo campioni della Liga, sul banco c’è il caso Negreira: i catalani avrebbero versato tra il 2001 ed il 2018 circa 7 milioni e mezzo di euro nelle casse di una società collegata all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. Per l’Osasuna, invece, il rischio di estromissione dalle coppe dipende da una presunta partita truccata con il Real Betis. Cose losche a tinte bianconere, per intenderci.