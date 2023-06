Il Napoli può giocare i prossimi Mondiali: le possibilità che hanno gli azzurri di partecipare

Il Calcio Napoli avrà nella prossima stagione l’ultima possibilità di qualificarsi ai nuovi Campionati del Mondo per Club, in programma dal 2025.

Con il cambio di format ufficializzato dalla FIFA, infatti, l’attuale competizione globale che si disputa tra le vincitrici delle cinque Champions League esistenti nei vari continenti e della Coppa Libertadores, con la partecipazione di una squadra del paese ospitante (attualmente l’Arabia Saudita), verrà sostituita da un vero e proprio mondiale a 32 squadre che si giocherà ogni quattro anni.

Per quanto riguarda la UEFA, i posti a disposizione saranno ben 12: a partecipare saranno le ultime 4 vincitrici della Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e la quarta che trionferà nella prossima edizione), oltre alle prime 8 squadre del ranking continentale complessivo degli ultimi 4 anni, scalando le posizioni occupate dalle sopracitate già qualificate.

Secondo questi criteri, ci sono già tre squadre europee qualificate di diritto: Chelsea, Real Madrid e Manchester City, ovvero le vincitrici delle ultime edizioni della Champions League, alle quali si aggiungerà quella della prossima. Nel caso in cui dovesse trionfare ancora una tra blues, citizens o blancos, lo slot assegnato a chi alzerà la coppa a Wembley nel 2024 verrà liberato in favore della nona migliore piazzata nel Ranking UEFA.

Mondiale per club 2025: quali possibilità ha il Napoli di qualificarsi?

Quello che può apparire come un sogno irraggiungibile per il Napoli, la qualificazione ad un mondiale per club, in realtà è molto più probabile di quanto si possa pensare. In virtù dei vincoli imposti dal regolamento, che prevede la partecipazione al massimo di due squadre per federazione, il ranking generale degli ultimi quattro anni va guardato in chiave diversa: andiamo a vedere come.

In primis, vanno escluse le qualificate di diritto Manchester City, Real Madrid e Chelsea. Senza considerare ancora la quarta vincitrice della Champions League, dal ranking UEFA attualmente verrebbero pescate Bayern Monaco, Roma, Villarreal, Paris Saint Germain, Juventus, Lipsia, Porto, e Ajax.

Per quanto riguarda il Napoli, la prossima stagione se la giocherà con Juventus e Inter. Allo stato attuale i bianconeri sono a 14 punti di distanza, già ridotti a 10 avendo gli azzurri conquistato la qualificazione ai gironi della prossima Champions League ottenendo di diritto 4 punti. Se i bianconeri, come si prevede, dovessero essere estromessi dalle competizioni europee, il club di De Laurentiis si dovrebbe ‘solo’ concentrare sui nerazzurri, distanti attualmente 12 punti.

In sintesi, questa la graduatoria delle italiane ai nastri di partenza della stagione decisiva per la qualificazione ai prossimi mondiali per club:

Roma 69 * Juventus 58 * Inter 56 Napoli 44 Milan 43 Atalanta 33 Lazio 32 Fiorentina 20

Considerando la Roma irraggiungibile, il Napoli dovrà rosicchiare altri 10 punti alla Juventus (se non dovesse essere squalificata), e soprattutto fare 12 punti in più dell’Inter. Oppure dovrà vincere la prossima Champions League.

Il Ranking UEFA senza le tre qualificate Manchester City, Real Madrid e Chelsea (tra parentesi le altre qualificate attualmente)