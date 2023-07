Bereszynski, l’addio a Napoli: “È stato un grande onore. Ve voglio bbene guagliù”

Arrivato a gennaio nello scambio di prestiti con Alessandro Zanoli, dopo sei mesi Bartosz Bereszynski saluta il Calcio Napoli con un lungo post sui propri canali social. Solo quattro le presenze per il calciatore polacco (3 in campionato e 1 in Coppa Italia) ma indubbiamente rimarrà nelle menti dei tifosi del Napoli grazie allo Scudetto vinto dopo l’incredibile cavalcata.

Le parole di Bereszynski per salutare Napoli

Il terzino polacco ha raccontato di tutte l’emozioni vissute in questi 6 mesi in azzurro, aggiungendo alla fine un saluto in napoletano: “Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili. È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la Maglia azzurra.. vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un emozione incredibile”.

“Farà parte di me per sempre! Ringrazio la società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi. Soprattutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di VOI. Un Grande in bocca al lupo per il vostro futuro. Ve voglio bbene guagliù”.