Il Calcio Napoli scenderà in campo giovedì 20 luglio 2023 per la prima amichevole stagionale contro l’Anaune Val di Non. La squadra avversaria degli azzurri campioni d’Italia milita nel campionato di Eccellenza, che l’anno scorso ha concluso al sesto posto in classifica totalizzando 47 punti in 30 partite disputate.

Per Rudi Garcia sarà l’occasione di vedere all’opera i giovani che sono a sua disposizione nel ritiro che si sta svolgendo a Dimaro, in Trentino Alto Adige. Nonostante ieri, 18 luglio 2023 siano arrivati tutti i ‘big’, infatti, il successore di Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa che schiererà una formazione imbottita di ragazzi delle giovanili, per testare le loro qualità e dargli una chance di mettersi in mostra ai suoi occhi.

Napoli-Anaune Val di Non, dove vederla in TV e streaming, Facebook, Youtube

La partita si disputerà allo Stadio Comunale Arena SKI.IT di Carciato, a Dimaro. Il calcio d’inizio tra Napoli e Anaune Val di Non è previsto per le ore 18,00 di giovedì 20 luglio 2023. Per ora non è prevista nessuna diretta tv e streaming, ma non è da escludere che possa essere trasmesso in diretta Facebook sul profilo ufficiale della SSC Napoli, oppure sul relativo canale Youtube, come accadde nel 2022.

Napoli-Anaune Val di Non 10-0, il precedente del ritiro di Dimaro 2022

Le due squadre si affrontarono anche l’anno scorso: la partita finì con il punteggio di 10-0 in favore degli azzurri- Questo il tabellino del precedente del 2022.

NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON 10-0

MARCATORI: 5′ Rrahmani, 27′, 38′ Kvaratskhelia, 34′ Anguissa, Kvaratskhelia, 55′ Zerbin, 68′ Osimhen, 69′ Politano, 73′ Fellini (aut.), 87′ Politano, 91′ Ambrosino

NAPOLI PRIMO TEMPO: Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia, Petagna. All. Spalletti

NAPOLI SECONDO TEMPO: Contini, Zanoli, Di Lorenzo (78′ Ambrosino), Costanzo, Mario Rui (70′ Zedadka), Demme, Gaetano, Politano, Ounas, Zerbin, Osimhen. All.: Spalletti.

ANAUNE VAL DI NON: Gionta, Menghini, Rizzi, Pangrazzi (18′ Flor), Paes, Badjan, Micheli, Menapace, Biscaro, Kumrjia, Kurtaj. A disp. Souza, Belfanti, Gianotti, Fellini, Prantil, Arnold, Pancheri, Berti, Graifenberg, Deromedi, Basteri, Paternoster. All.: Moratti.