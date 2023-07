Amichevole Napoli-Spal, dove vederla in TV e streaming, Facebook, Youtube, Sky

Il Calcio Napoli scenderà in campo lunedì 24 luglio 2023 per la prima amichevole stagionale contro la Spal. La squadra avversaria degli azzurri campioni d’Italia milita nel campionato di Lega Pro, ed è allenata da Domenico Di Carlo.

Per Rudi Garcia sarà l’occasione di vedere all’opera tutti i ‘big’ che sono finalmente a sua disposizione nel ritiro che si sta svolgendo a Dimaro, in Trentino Alto Adige. Nella prima uscita stagionale, gli azzurri hanno battuto l’Anaune Val di Non con il risultato di 6-1: il primo gol stagionale è stato messo a segno da Matteo Politano su calcio di rigore.

Napoli-Spal, dove vederla in TV e streaming, Facebook, Youtube

La partita si disputerà allo Stadio Comunale Arena SKI.IT di Carciato, a Dimaro. Il calcio d’inizio tra la Società Sportiva Calcio Napoli e la Spal è previsto per le ore 18,00 di luned’ 24 luglio 2023. Sarà possibile assistere all’incontro gratuitamente sul canale Sky Sport Calcio, per i possessori del pacchetto Sky Calcio. La partita sarà visibile anche su Now tv ed in chiaro sul canale TV8.

Amichevole Napoli-Spal, le probabili formazioni

Per il Napoli sarà l’occasione di vedere in campo tutti i titolari. Questa la formazione che potrebbe schierare dall’inizio il nuovo allenatore Rudi Garcia, ma non sono escluse sorprese, soprattutto in questa prima fase di preparazione estiva. Il giorno dopo l’amichevole contro la Spal, gli azzurri rientreranno in città per poi spostarsi il 28 luglio 2023 a Castel di Sangro, dove svolgeranno il secondo ritiro programmato, che terminerà il 12 agosto 2023. Il 19 agosto 2023 è prevista la prima partita di campionato, in trasferta a Frosinone allo Stadio Benito Stirpe. I canarini sono neopromossi in Serie A.

NAPOLI (4-3-3): Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Frank Zambo Anguissa, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Matteo Politano. Allenatore Rudi Garcia

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Dickmann, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Murgia, Maistro; Rabbi; Antenucci, La Mantia. Allenatore Domenico Di Carlo