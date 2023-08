Serie A, gli anticipi: crolla la Roma, vince il Milan aiutato da due ‘rigorini’

Si sono disputati i quattro anticipi del sabato validi per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Cade a sorpresa l’Atalanta (2-1) sull’ostico campo di Frosinone, dove i campioni d’Italia della Società Sportiva Calcio Napoli una settimana prima erano passati in svantaggio per poi rimontare e vincere 1-3. Vince il Monza, che si sbarazza facilmente dell’Empoli (2-0). In serata goleada del Milan contro il Torino, complici anche due rigori inesistenti che hanno scaturito aspre polemiche. Crolla invece la Roma a Verona (2-1), dimostrando ancora una volta di essere una squadra senza gioco e idee.

Serie A 2023/2024, gli anticipi: crolla la Roma, vince il Milan aiutato da due ‘rigorini’

FROSINONE-ATALANTA 2-1, IL TABELLINO

FROSINONE (4-2-3-1): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea (28′ st Brescianini), Mazzitelli; Baez (15′ st Garritano), Harroui (37′ st Szyminski), Gelli; Cheddira (37′ st Çuni). A disposizione: Palmisani, Borrelli, Caso, Kvernadze, Canotto, Macej, Lusuardi. All. Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti (30′ st Muriel), Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (1′ st Zortea), De Roon, Ederson, Ruggeri (35′ st Bakker); Koopmeiners; Lookman (1′ st De Ketelaere), Zapata (22′ st Scamacca). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Pasalic, Adopo. All. Gasperini

ARBITRO: Sacchi.

MARCATORI: 5′ Harroui (F), 24′ Monterisi (F), 11′ st Zapata (A)

AMMONITI: Barrenechea (F), Lookman (A), De Roon (A)

MONZA-EMPOLI 2-0, IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (70′ D’Ambrosio), Pablo Marí, Caldirola; Birindelli (82′ Pereira), Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani (88′ V.Carboni), Caprari (82′ Vignato); Mota (70′ Maric). A disposizione: Sorrentino, Gori, Machin, F.Carboni, Petagna, Bondo, A.Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos. Allenatore: Palladino

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace (54′ Pezzella); Haas, Marin (73′ Piccoli); Cancellieri (46′ Fazzini), Baldanzi, Gyasi (54′ Cambiaghi); Caputo (73′ Shpendi). A disposizione: Seghetti, Stubljar, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Ranocchia. Allenatore: Zanetti

ARBITRO: Aureliano

MARCATORI: 46′, 53′ Colpani

AMMONITI: Izzo (M), Haas, Baldanzi (E)

MILAN-TORINO 4-1, IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (34′ st Kjaer), Tomori, Hernandez (41′ st Florenzi); Loftus-Cheek (21′ st Musah), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (21′ st Okafor), Leao (21′ st Chukwueze). A disp.: Sportiello, Mirante, Kalulu, Pellegrino, Adli, Romero, Pobega, Colombo. All.: Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (14′ st Lazaro), Ricci, Ilic (1′ st Linetty), Vojvoda; Vlasic, Radonjic (14′ st Karamoh); Sanabria (22′ Pellegri). A disp.: Gemello, Popa, Zima, N’guessan, Bayeye, Ilkhan, Tameze, Gineitis, Linetty. All.: Juric

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 33′ Pulisic (M), 36′ Schuurs (T), 43′ rig. Giroud (M), 48′ Hernandez (M), 20′ st Giroud (M)

AMMONITI: Hernandez, Thiaw (M), Ilic, Milinkovic-Savic, Linetty, all. Juric (T)

HELLAS VERONA-ROMA 2-1, IL TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano (8′ st Faraoni), Hongla, Duda (26′ st Bonazzoli), Doig; Folorunsho (43′ st Saponara), Ngonge (8′ st Serdar); Djuric (43′ st Mboula). Allenatore: Baroni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (1′ st El Shaarawy); Kristensen (1′ st Spinazzola), Cristante, Paredes (1′ st Aouar), Pellegrini, Zalewski (6′ st Karsdorp); Dybala (23′ st Solbakken), Belotti. Allenatore: Mourinho (in panchina Conti)

ARBITRO: Doveri

MARCATORI: 4′ Duda (H), 45’+4′ Ngonge (H), 11′ st Aouar (R)

AMMONITI: Dybala (R), Aouar (R), Dawidowicz (H), Pellegrini (R)

ESPULSI: Hien (H)