Garcia sorride, Osimhen sarà il primo a ritornare dalle nazionali

Arrivano buone notizie per Rudi Garcia e tutti i tifosi del Calcio Napoli. Le novità positive arrivano da Victor Osimhen che in questa pausa per le partite delle nazionali sarà uno dei primi se non il primo a ritornare alla corte del tecnico francese. Una buona notizia dunque, specialmente ora che il Napoli ha bisogno di ritrovare se stesso e sfrutterà a pieno questa pausa per affinare gli schemi di Garcia.

Il motivo del ritorno anticipato di Osimhen alla corte di Garcia e della Società Sportiva Calcio Napoli

La notizia arrivata ai tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli può solamente far sorridere. Victor Osimhen tornerà prima dal ritiro della sua Nigeria perché la selezione africana giocherà solo una partita in questa pausa. Si tratta di quella in programma domenica sera contro il Sao Tomè and Principe, dove il calciatore con tutta probabilità non sarà in campo nemmeno per tutti i novanta minuti, visto il livello della squadra sfidante. Il calciatore poi ripartirà il lunedì e sarà pronto per la seduta del giorno successivo. Mentre gli altri nazionali ritorneranno tra mercoledì e giovedì.