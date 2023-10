De Laurentiis a Castel Volturno dalle 9 di questa mattina: ha spostato lì i suoi uffici

Il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis si trova al centro sportivo Konami Training Center di Castel Volturno dalle 9 di questa mattina, per manifestare la propria vicinanza alla squadra e per monitorare da vicino l’operato del tecnico Rudi Garcia, sempre più in bilico dopo i risultati altalenanti della prima fase di stagione, e vicinissimo all’esonero nei giorni scorsi. Come riportato dal collega di Sky Sport Francesco Modugno, il patron di Filmauro ha deciso di vivere in prima persona le sessioni d’allenamento dei campioni d’Italia in carica. Qualche giorno fa De Laurentiis aveva trasferito tutti i suoi uffici nella struttura operativa del club, per essere sempre più partecipe delle dinamiche quotidiane.

Come è noto, De Laurentiis ha provato a sostituire l’allenatore già la settimana scorsa, ma dopo aver ricevuto il ‘no’ di Antonio Conte, ha optato per una fiducia ‘a tempo’ in favore del francese. Il numero uno del Calcio Napoli ha consultato anche il famoso ‘gruppo dei saggi’, con cui ha intrapreso alcune videochiamate per confrontarsi e decidere assieme l’immediato futuro dei partenopei dal punto di vista della guida tecnica.

Gli azzurri si apprestano a vivere giorni molto intensi con due trasferte in pochi giorni: Di Lorenzo e compagni saranno infatti impegnati prima nella complicata partita del Bentegodi contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle 15 e valida per la 9a giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024, per poi volare a Berlino dove si giocheranno una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’Union di Leonardo Bonucci. Due sfide che saranno fondamentali per stabilire il futuro di Garcia e soprattutto le ambizioni del Napoli.