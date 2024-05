Aspettando l’incontro Mennella-Colantonio, tra pasticcio Curva Vesuvio e futuro. Il male è sempre della Turris

Con l’intervento fatto ieri dal sindaco Luigi Mennella ai nostri microfoni durante il canonico appuntamento con Vesuvio Live per gli aggiornamenti su tutte le vicende della città di Torre del Greco, si è riuscita a “fare chiarezza” sui problemi sul fronte stadio Amerigo Liguori e futura costruzione. La Turris ha bisogno delle migliori infrastrutture per giocare un campionato così importante come quello della Serie C, ma almeno per ora i segnali e le mosse date e fatte sembrano l’ennesima “zappa sui piedi” in una situazione che per i corallini rimane critica.

Tra Curva Vesuvio e nuovo stadio, il male lo subisce sempre la Turris

Con enorme dispiacere ieri abbiamo appreso dell’ennesima problematica sorta dall’opera di ristrutturazione della Curva Vesuvio dell’attuale Amerigo Liguori. Ristrutturazione “sulle carte” e nemmeno, vi avevamo parlato già tempo fa che i lavori andavano per le lunghe, nonostante le premesse iniziali che facevano presagire altro. Nostra intuizione confermata, e non solo per i motivi che avevamo elencato quasi un anno fa. L’ultimo pasticcio riguardante il doppio bando disertato, fa capire come il Comune di Torre del Greco (almeno per ora) non riesce a supportare la Turris, situazione peggiorata da una struttura fatiscente, tenuta ancora in vita da qualche lavoro occasionale che permette ai corallini di giocare le proprie partite in casa al Liguori.

Sul fronte nuovo stadio invece continua il “passo d’uomo”. Il sindaco ieri non si è voluto sbilanciare, mantenendosi ben cauto sulla questione impianto sportivo a Viale Europa. Struttura presentata tempo fa sempre ai nostri microfoni, che doveva accogliere la Turris con quasi settemila posti per i tifosi oltre tutte le attività attorno. Almeno per ora il progetto è solo scritto e poco di più e non sarà discusso nel breve termine. Non a caso quando si è parlato di “prima pietra”, Mennella è stato chiaro, quelle che si poseranno nel mese di settembre saranno per il Palazzetto dello Sport e la piscina.

Il futuro della Turris appeso ad un filo incompreso

Incomprensioni, come quelle tra Mennella e Colantonio, che come confermato dallo stesso sindaco, non hanno ancora avuto un colloquio da vicino (che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni). Dubbi e incertezze comandano la mente dei tanti tifosi, perché Mennella oltre dare massimo supporto ed aiuto in eventuali trattative non può fare altro. Il vero scatto dovrà farlo Colantonio, trovando un giusto compratore che ha voglia di rilanciare la squadra, arrivare a giugno senza un quadro dirigenziale chiaro non è permesso, e il “no-comment” a specifica domanda (su un eventuale assenza di compratore) da parte dell’ex presidente corallino durante l’ultima puntata di Turris Live, speriamo vivamente siano solamente parole che potremo felicemente dimenticare.