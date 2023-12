Napoli-Inter 0-3, ritorno amarissimo per Mazzarri al Maradona

Ritorno amarissimo per Walter Mazzarri a Fuorigrotta: l’Inter sbanca il Maradona con uno 0-3 senza appello. Il Napoli gioca un ottimo primo tempo, sfiorando il gol in più occasioni e colpendo una traversa con Politano, ma subisce il primo gol ad un giro di lancette dall’intervallo per un mancato fischio di Massa, che non concede fallo (netto) a Lobotka e di fatto lascia campo aperto ai nerazzurri, che ringraziano e trovano il jolly con Calhanoglu da fuori area. Nella ripresa i partenopei sembrano tornare in campo con la mentalità giusta, cercando a testa bassa il gol del pareggio, ma un mancato rigore concesso a Osimhen e un super Sommer su Kvaratskhelia negano la gioia della rete agli uomini di Mazzarri. Un doppio rimpallo sfortunato a mezz’ora dalla fine consente a Lautaro di ricevere palla e pescare al centro Barella: dribbling e conclusione ravvicinata che di fatto chiude il match. La partita finisce lì: lo 0-3 nel finale di Thuram serve solo alle statistiche.

FINE PARTITA

90′ – Sarà di 3′ il recupero.

87′ – Doppio cambio per l’Inter: fuori Darmian e Thuram, dentro Arnautovic e Bisseck.

87′ – Esce Natan, entra Zerbin.

85′ – GOL DELL’INTER – Thuram chiude la partita, poi si sfila la maglia e viene ammonito.

78′ – Ammonito Darmian per fallo su Kvaratskhelia.

77′ – Doppio cambio per l’Inter: fuori Dumries e Mikhitaryan, dentro Frattesi e Cuadrado.

76′ – Ammonito Rrahmani.

75′ – Doppio cambio per il Napoli: dentro Zielinski e Lindstrom, fuori Elmas e Lobotka.

69′ – Sfiora il gol Victor Osimhen di testa su cross di Natan: la palla esce di pochi centimetri.

68′ – Cambia Mazzarri: fuori Politano, dentro Raspadori.

67′ – L’Inter sfiora lo 0-3 con Lautaro Martinez.

62′ – GOL DELL’INTER – Doppio rimpallo vincente per i nerazzurri, Lautaro trova Barella in area che trova una gran giocata e batte Meret.

60′ – Conclusione da fuori di Mikhitaryan, palla alta.

58′ – Miracolo di Sommer su Kvaratskhelia, ma grandissime proteste per un fallo di Acerbi in area su Osimhen. Ammonito Elmas per proteste, ammonito anche Mikhitaryan nella ressa.

47′ – Attimi di preoccupazione per una brutta caduta di Dumfries, gli stessi giocatori del Napoli richiamano subito l’attenzione dei medici. Per fortuna niente di grave, il calciatore torna in campo.

46′ – Batte l’Inter, inizia la ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ – Colpo di testa di Di Lorenzo su corner di Politano, palla alta sopra la traversa.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

44′. GOL DELL’INTER – Nerazzurri in vantaggio con Calhanoglu , che indovina un gran tiro dalla distanza.

43′ – Ci prova ancora Politano da fuori area, palla alta sopra la traversa.

42′ – Gran cross di Natan per Osimhen, che controlla ma poi non riesce ad addomesticare la sfera per calciare a rete.

39′ – Posizione molto dubbia di Lautaro, che da pochi passi in acrobazia è bravo a calciare a rete: Meret in uscita disperata compie un grande intervento e salva i suoi.

36′ – TRAVERSA DI POLITANO! – Gran tiro di Politano da fuori area, la palla si stampa sulla traversa: sfortunatissimo il Napoli in questa occasione.

31′ – Chiusura tempestiva di Ostigard su Barella in calcio d'angolo.

27′ – Pericolosa l’Inter: cross di Dumfries dalla destra, Lautaro in anticipo sul primo palo non trova lo specchio per la chiusura tempestiva di Rrahmani.

24′ – Momento di pressione altissima del Napoli, grande prestazione finora degli uomini di Mazzarri.

19′ – Ancora Elmas pericolosissimo con una conclusione mancina dall’interno dell’area: Sommer compie un altro grande intervento e salva i suoi.

19′ – Cambia l’Inter: fuori De Vrij, dentro Carlos Augusto.

17′ – Gioco fermo: problema muscolare per De Vrij, il difensore sembra non farcela.

15′ – Batte Kvaratskhelia, chiude la difesa nerazzurra.

14′ – Cross di Politano dalla destra, Dumfries chiude in angolo.

12′ – Segna l’Inter con Thuram, annullato per fuorigioco.

11′ – Primi minuti di gioco ad altissima intensità, il Maradona è una bolgia.

5′ – Conclusione da fuori di Calhanoglu, palla larga.

4′ – Calcio d’angolo per l’Inter, che prova ad alzare il baricentro dopo l’avvio appannaggio del Napoli.

3′ – Grandissima conclusione di Elmas da fuori area, Sommer deve volare per deviare in angolo.

1′ – Batte il Napoli, inizia la partita!

INIZIO PARTITA

Con una vittoria, il Napoli si porterebbe a 27 punti in classifica, a -6 dalla vetta occupata attualmente dalla Juventus. La prossima partita sarà proprio allo Stadium contro i bianconeri.

Walter Mazzarri torna ad allenare il Calcio Napoli allo stadio Maradona dopo oltre 10 anni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Elmas potrebbe vincere il ballottaggio con Zielinski: il polacco non è ancora al meglio dopo l’infortunio subito a Madrid.

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale della partita Società Sportiva Calcio Napoli–Football Club Internazionale Milano, in programma questa sera dalle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A.

LIVE| Napoli-Inter, in diretta dallo stadio Maradona

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Domenica 3 dicembre, ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Dumfries, Pavard

