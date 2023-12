Il calendario delle prime quattro fino a Capodanno: Napoli, impegni di fuoco

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del 2023. Quest’anno non ci saranno soste invernali: il fitto calendario vedrà le squadre impegnate sia all’antivigilia di Natale, che a quella di Capodanno. Si ritornerà poi in campo per l’Epifania, ma Milan, Roma e Juventus giocheranno già il 2,3 e 4 gennaio in Coppa Italia.

Una serie di appuntamenti ravvicinati che consegneranno al 2024 le effettive pretendenti al tricolore. Come sempre, a decidere sarà il campo, e gli impegni che aspettano il Calcio Napoli non sono dei più semplici. Gli azzurri si giocheranno venerdì prossimo le ultime chance di accorciare in classifica su Juventus e Inter proprio sul campo dei bianconeri. Quattro giorni dopo gli uomini di Mazzarri dovranno invece sbrigare la pratica Braga, che con ogni probabilità consegnerà la qualificazione agli ottavi di Champions ai campioni d’Italia in carica: basterà non perdere, o farlo per 1-0.

Il calendario completo fino a fine anno delle prime quattro in classifica

SERIE A | 8 dicembre: Juventus-Società Sportiva Calcio Napoli (scontro diretto)

SERIE A | 9 dicembre: Inter-Udinese

SERIE A | 9 dicembre: Atalanta-Milan

SERIE A | 10 dicembre: Roma-Fiorentina

CHAMPIONS LEAGUE | 12 dicembre: Napoli-Braga

CHAMPIONS LEAGUE | 12 dicembre: Inter-Real Sociedad

CHAMPIONS LEAGUE | 13 dicembre: Newcastle-Milan

EUROPA LEAGUE | 14 dicembre: Roma-Sheriff Tiraspol

SERIE A | 15 dicembre: Genoa-Juventus

SERIE A | 16 dicembre: Napoli-Cagliari

SERIE A | 17 dicembre: Lazio-Inter

SERIE A | 17 dicembre: Bologna-Roma

SERIE A | 17 dicembre: Milan-Monza

COPPA ITALIA | 19 dicembre: Napoli-Frosinone

COPPA ITALIA | 20 dicembre: Inter-Bologna

SERIE A | 22 dicembre: Salernitana-Milan

SERIE A | 23 dicembre: Roma-Napoli (scontro diretto)

SERIE A | 23 dicembre: Inter-Lecce

SERIE A | 23 dicembre: Frosinone-Juventus

SERIE A | 29 dicembre: Napoli-Monza

SERIE A | 29 dicembre: Genoa-Inter

SERIE A | 30 dicembre: Juventus-Roma (scontro diretto)

SERIE A | 30 dicembre: Milan-Sassuolo

Il calendario dell’INTER (35 punti) fino a fine anno

SERIE A | 9 dicembre: Inter-Udinese

CHAMPIONS LEAGUE | 12 dicembre: Inter-Real Sociedad

SERIE A | 17 dicembre: Lazio-Inter

COPPA ITALIA | 20 dicembre: Inter-Bologna

SERIE A | 23 dicembre: Inter-Lecce

SERIE A | 29 dicembre: Genoa-Inter

Il calendario della JUVENTUS (33 punti) fino a fine anno

SERIE A | 8 dicembre: Juventus-Napoli

SERIE A | 15 dicembre: Genoa-Juventus

SERIE A | 23 dicembre: Frosinone-Juventus

SERIE A | 30 dicembre: Juventus-Roma

Il calendario del MILAN (29 punti) fino a fine anno

SERIE A | 9 dicembre: Atalanta-Milan

CHAMPIONS LEAGUE | 13 dicembre: Newcastle-Milan

SERIE A | 17 dicembre: Milan-Monza

SERIE A | 22 dicembre: Salernitana-Milan

SERIE A | 30 dicembre: Milan-Sassuolo

Il calendario del NAPOLI (24 punti) fino a fine anno

SERIE A | 8 dicembre: Juventus-Napoli

CHAMPIONS LEAGUE | 12 dicembre: Napoli-Braga

SERIE A | 16 dicembre: Napoli-Cagliari

COPPA ITALIA | 19 dicembre: Napoli-Frosinone

SERIE A | 23 dicembre: Roma-Napoli

SERIE A | 29 dicembre: Napoli-Monza

Il calendario della Roma (24 punti) fino a fine anno

SERIE A | 10 dicembre: Roma-Fiorentina

EUROPA LEAGUE | 14 dicembre: Roma-Sheriff Tiraspol

SERIE A | 17 dicembre: Bologna-Roma

SERIE A | 23 dicembre: Roma-Napoli

SERIE A | 30 dicembre: Juventus-Roma