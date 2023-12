Victor, via la maschera: dicci chi sei veramente. Due mesi a secco e i soliti infortuni

Contro la Juventus venerdì prossimo saranno due mesi esatti dall’ultimo gol segnato da Victor Osimhen. Complice anche l’infortunio, che l’ha tenuto lontano dai campi per 6 partite delle 9 disputate dalla Società Sportiva Calcio Napoli dall’8 ottobre scorso, giorno della sconfitta maturata allo stadio Maradona contro la Fiorentina che vide l’ultima volta il numero 9 gonfiare la rete, sono ben 60 i giorni di astinenza del nigeriano.

Per trovare un periodo più buio di questo, bisogna tornare all’intervallo che andò dal 21 ottobre 2021 (gol al Legia Varsavia in Europa League) al 6 febbraio 2022 (rete al Venezia in campionato): due mesi e mezzo nei quali Osimhen giocò solo 6 partite su 18, per via della frattura dello zigomo che mise a serio rischio la sua stessa vita.

Fino ad ora, in questa stagione, Osimhen ha segnato la miseria di 6 gol in 16 partite disputate tra Serie A e UEFA Champions League, ed ha sul groppone anche un calcio di rigore sbagliato il 24 settembre scorso a Bologna, costato due punti agli azzurri (0-0) e dal cui errore è scaturita la nota polemica social con il club per un video pubblicato su Tik Tok reputato dal suo entourage di cattivo gusto.

Se torniamo indietro di un anno, Osimhen a questo punto della stagione aveva giocato due partite in meno (14) per via dei soliti infortuni, ma aveva segnato ben 4 gol in più: 10, di cui 9 in campionato quasi tutti decisivi.

Un andamento davvero sconcertante quello dell’attaccante azzurro, considerando anche che solo quest’estate lo stesso De Laurentiis chiedeva non meno di 200 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni. Attualmente, Osimhen sta non solo perdendo di valore, ma anche di credibilità: e se quella passata fosse stata una stagione irripetibile? Come sempre, sarà il campo a restituirci la verità.

Le partite giocate ed i gol segnati fino ad ora da Victor Osimhen nella stagione 2023/2024 con l’SSC Napoli

19 agosto: Frosinone-Napoli 1-3 (2 gol) (81’)

27 agosto: Napoli-Sassuolo 2-0 (1 gol) (90’)

2 settembre: Napoli-Lazio 1-2 (90’)

16 settembre: Genoa-Napoli 2-2 (90’)

20 settembre: Braga-Napoli 1-2 (1 assist) (90’)

24 settembre: Bologna-Napoli 0-0 (86’) (1 rigore sbagliato)

27 settembre: Napoli-Udinese 4-1 (1 gol) (63’)

30 settembre: Lecce-Napoli 0-4 (1 gol) (45’)

3 ottobre: Napoli-Real Madrid 2-3 (90’)

8 ottobre: Napoli-Fiorentina 1-3 (1 gol) (77’)

21 ottobre: Verona-Napoli 1-3 (infortunato)

24 ottobre: Union-Napoli 0-1 (infortunato)

8 novembre: Napoli-Union 1-1 (infortunato)

29 novembre: Real Madrid-Napoli 4-2 (45’)

29 ottobre: Napoli-Milan 2-2 (infortunato)

4 novembre: Salernitana-Napoli 0-2 (infortunato)

12 novembre: Napoli-Empoli 0-1 (infortunato)

25 novembre: Atalanta-Napoli 1-2 (1 assist) (26’)

3 dicembre: Napoli-Inter 0-3 (90’)