Napoli, il primo obiettivo è Mazzocchi: la Salernitana però rilancia

Mazzocchi è il primo obiettivo del Napoli ma la Salernitana non fa sconti

Il Calcio Napoli si prepara al mercato invernale. Dopo le parole del presidente De Laurentiis concesse oggi al Corriere Dello Sport sembra chiaro che per gli azzurri serve cambiare registro il prima possibile. In attesa di scoprire cosa riuscirà a fare la squadra di Mazzarri contro Roma e Monza, è già tempo di mercato e dopo la quasi sicura cessione di Elmas, il Napoli ora punta al mercato in entrata. I nomi circolati sono tanti, uno su tutti è quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, obiettivo primario della sessione invernale.

Mazzocchi al Napoli, la Salernitana prova a resistere e rilancia

Il nativo di Barra è uno dei simboli della Salernitana moderna. Mazzocchi è diventato l’idolo dei tifosi ed un vero e proprio leader dello spogliatoio in quel di Salerno. Il napoli.itperò ha esigenza nel dover chiudere per un vice Di Lorenzo d’esperienza e il granata sembra essere l’uomo ideale per questo ruolo. Rimane però il nodo delle cifre, gli azzurri non vorrebbero spendere più di 2 milioni e mezzo, ma secondo le ultime la Salernitana ha rilanciato l’offerta arrivando a sfiorare i quattro milioni.

Rimane però ottimismo per il passaggio di Pasquale Mazzocchi al Napoli, nonostante questa differenza di valutazioni, che però potrebbe essere limata in questi giorni visto che gli azzurri hanno assoluta priorità nel chiudere quanto prima la trattativa. In caso in cui l’affare Mazzocchi non andasse in porto, torna di moda il nome di Davide Faraoni. Il capitano dell’Hellas Verona sta avendo una difficile stagione, complice anche il poco spazio che gli sta concedendo Marco Baroni. L’esterno italiano era anche un nome trattato più volte quest’estate, con l’affare che sembrava essere arrivato a conclusioni, salvo poi un ripensamento del calciatore che lo hanno spinto a rimanere anche a Verona.