Traorè al Napoli, tutto fatto: domani le visite mediche, si attende solo l’ufficialità

È tutto fatto per l’arrivo di Hamed Junior Traorè al Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, sono state fissate per domani le visite mediche propedeutiche all’ufficializzazione dell’acquisto del calciatore da parte del club azzurro.

L’ex Sassuolo, di proprietà del Bournemouth, arriverà all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Chi è Hamed Junior Traorè, il nuovo acquisto della SSC Napoli

Nato ad Abidjan in Costa d’Avorio il 18 febbraio del 2000, Hamed Junior Traorè è arrivato in Italia quando era bambino, ed è cresciuto a Barco, frazione di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Nel 2020 la procura di Parma ha avviato un’inchiesta su di lui, accusandolo di aver falsificato i documenti dichiarando una relazione fasulla di parentela con Amad Diallo Traorè, cittadino ivoriano e residente in Italia, con il fine di ottenere un ricongiungimento familiare.

Per questo, il 10 febbraio 2021 è stato riconosciuto colpevole di aver violato il Codice di Giustizia Sportiva, reato per il quale il calciatore ha chiesto il patteggiamento, pagando poi una multa di 48 mila euro.

Dopo aver mosso i primi passi da calciatore nell’ASD Boca Barco, Traorè si trasferisce all’Empoli. Con il club toscano segue tutta la trafila nel settore giovanile, per poi esordire in prima squadra l’8 ottobre del 2017 contro il Foggia in Serie B. Nel 2018 fa il suo esordio in Serie A: per lui in quella stagione 32 presenze e 2 gol.

Nel 2019 passa al Sassuolo, con cui gioca fino al gennaio 2023, collezionando 111 presenze e 18 reti, prima di approdare al Bournemouth in Premier League. In Inghilterra gioca 10 partite senza mai timbrare il cartellino.

