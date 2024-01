Sembrerebbe tutto fatto per l’acquisto di Cyril Ngonge dall’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport e confermato anche dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Calcio Napoli avrebbe trovato questa notte l’intesa con gli scaligeri per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante classe 2000.

ULTIM’ORA/ Altro acquisto in casa Napoli: arriva Ngonge dal Verona

Dopo l’imminente arrivo di Traorè dal Bournemouth, che oggi sosterrà le visite mediche di rito prima di essere ufficializzato, il club azzurro mette a segno un altro colpo molto interessante in prospettiva futura. Sul calciatore ex Groningen si era fiondata negli ultimi giorni anche la Fiorentina, prossima avversaria dei partenopei nella semifinale di Supercoppa Italiana che si disputerà giovedì 18 gennaio alle ore 20 italiane nella cornice araba di Riyadh.

Restano solo da sistemare alcuni dettagli contrattuali, e Ngonge passerà ufficialmente alla SSC Napoli in questa finestra di mercato. Il suo acquisto lascia presagire una possibile partenza, almeno in prestito, di Jesper Lindstrom, che fino ad ora non ha mai convinto nelle poche apparizioni che è riuscito a ritagliarsi. Una stagione molto deludente per l’esterno azzurro arrivato nella sessione estiva di calciomercato, e che probabilmente non gli varrà la riconferma.