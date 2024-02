Geolier fa impazzire i fan: al Green Carpet di Sanremo con la felpa del Napoli

Questa sera dalle 20:30 al via la prima puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nella splendida cornice della Liguria nella serata di ieri c’è stata la canonica sfilata sul “Green carpet” da parte di tutti gli artisti che tra fiori, foto e autografi hanno passato la serata prima degli eventi con le varie radio. Tra i tanti outfit stravaganti, quello che ha conquistato gli occhi di tutti è stato proprio quello di Geolier, che fuori l’Ariston si è presentato con la felpa del Calcio Napoli, in onore della sua squadra del cuore.

Geolier tiene alta la bandiera del Napoli anche a Sanremo

Nella serata dedicata ai fans, tutti i cantanti in gara per la 74esima edizione del Festival di Sanremo hanno calpestato il celebre “Green carpet”, dove a suon di look stravaganti, selfie e momenti social è passata la serata antecedente alle cinque del Festival vero e proprio. Tra i vari outfit che hanno fatto il giro del web quello che ha destato più chiacchiere è stato proprio quello di Geolier: il rapper napoletano ha rinunciato all’abito sartoriale per scegliere il “casual oversize” con una chicca che non si era mai vista in quel di Sanremo.

Il rapper di Secondigliano sul Green carpet ha indossato la felpa ufficiale del Napoli. Un outfit che è piaciuto tanto ai tifosi che lo hanno pubblicato in massa sui propri social. Emanuele è un grande tifoso del Napoli e non è la prima volta che ha dimostrato il suo amore per la squadra azzurra. Conquistando in massa i tanti fans presenti fuori l’Ariston per una foto o un autografo del proprio idolo. La curiosità è tutta per stasera per l’outfit che il rapper porterà sul palco dell’Ariston per il suo esordio nella serata inaugurale che inizierà alle 20:30.