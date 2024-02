Osimhen non convocato per Napoli-Genoa, ha chiesto lui di non giocare: “Non sto bene”

Victor Osimhen non è stato convocato per la partita Napoli-Genoa che si giocherà oggi alle ore 15:00 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. L’attaccante nigeriano è reduce dalla Coppa d’Africa, trofeo perso in finale ed in cui non ha brillato, avendo segnato soltanto un gol in sette partite. Non solo, l’avventura continentale lo ha ridotto a pezzi e l’ha gettato nelle polemiche, essendo partito prima degli altri e tornato successivamente. Alla fine il Calcio Napoli gli ha revocato il giorno ulteriore di permesso che aveva chiesto per salutare la famiglia, ma nonostante ciò non sarà della partita.

Osimhen non convocato per Napoli-Genoa: “Non sto bene”

Walter Mazzarri, nella conferenza stampa di ieri, aveva informato i giornalisti che l’impiego dell’attaccante sarebbe stato valutato proprio nel pomeriggio. La Gazzetta dello Sport racconta il retroscena del colloquio intercorso tra Osimhen e l’allenatore. L’attaccante avrebbe detto al tecnico di non sentirsi bene: “Non posso giocare, non sono al 100%. Meglio che mi alleno”.

Il Napoli spera di recuperarlo per il Barcellona

Condizioni che sarebbero state effettivamente riscontrate dallo staff medico azzurro. Nel report allenamento si legge infatti: “Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani”. Il Napoli conta dunque di recuperare la punta per l’importante sfida di mercoledì prossimo, gli ottavi di Champions League che vedranno contrapposto il Barcellona.