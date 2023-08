Il torrese Luigi Sepe passa alla Lazio in prestito. Sarà il vice Provedel

Il portiere nativo di Torre del Greco, Luigi Sepe, continua la sua avventura in Serie A. Dopo l’esperienza a Salerno, sponda granata, chiusa con due salvezze, tra cui la prima che è considerato un vero e proprio miracolo sportivo, visto la posizione della Salernitana dopo il giro di boa a gennaio, il portiere ha deciso di firmare con la Lazio. Dunque dopo l’avventure con Empoli, Fiorentina e appunto la Salernitana, per Luigi è pronta un altra sfida nel massimo campionato italiano, alle spalle del titolarissimo Provedel (premiato la scorsa stagione come il miglior portiere del campionato).

Sepe-Lazio è cosa fatta, il motivo dell’addio da Salerno

Dopo una stagione da titolare in quel di Salerno, per Sepe complice un infortunio e un rapporto con Paulo Sousa non dei migliori (scorie iniziati anni prima alla Fiorentina) pian piano sono diminuiti i minuti. Con l’arrivo di Ochoa a gennaio poi è stato relegato costantemente in panchina dal tecnico portoghese. Scorie passate, forse, visto che il nativo di Torre del Greco aveva avuto già qualche precedente con Paulo Sousa ai tempi della Fiorentina. Quando il campano era in rampa di lancio, non per l’allenatore che preferì a lui Tatarusanu, relegando Luigi alla titolarità solo per le partite di coppa.

Luigi Sepe arriva alla Lazio in prestito secco dove i biancocelesti pagheranno il 50% dello stipendio annuo (quindi circa 650 mila euro). Il calciatore in mattinata ha sostenuto le visite mediche ed è pronto alla sua avventura con il tecnico Maurizio Sarri.