Turris-Picerno, dove vedere la partita in TV e in streaming

Stasera alle ore 20:45 torna l’appuntamento con la Serie C. Nel monday night spazio al girone C con la contemporaneità di sei partite. Tra queste all’Amerigo Liguori di Torre del Greco andrà in scena la sfida tra Turris e Picerno. I corallini allenati da mister Bruno Caneo cercano la vittoria per dare continuità ad un inizio campionato da urlo in cui si sono raccolti dieci punti in quattro partite. Dall’altra parte c’è la mina vagante AZ Picerno che allenata dall’ex corallino Moreno Longo si sta sempre più insediando in piena zona play-off con sette punti frutto delle vittorie contro Giugliano e Francavilla, oltre il pareggio col Taranto.

Turris-Picerno dove e come vederla

La partita dell’Amerigo Liguori ci darà sicuramente tanto spettacolo, guardando specialmente la mentalità super offensiva che hanno entrambe le squadre. I corallini comandano il girone anche nella classifica delle reti fatte (12), mentre gli ospiti dopo qualche battuta d’arresto hanno ritrovato il feeling con il gol, rifilando 4 reti al Giugliano giovedì scorso. In vista della partita di questa sera vi elenchiamo tutte le modalità per seguire la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C. Per i telespettatori le opzioni per seguire l’incontro sono 3:

–Diretta TV: su Sky Sport al canale 256 dalle 20:40 sarà possibile per tutti i possessori di un abbonamento a Sky visionare la partita in diretta e senza interruzioni pubblicitarie.

–In streaming: Sky Go, il servizio streaming di Sky, vi permetterà di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento SKY hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

–In streaming su NOW: il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

I precedenti tra Turris e Picerno

Da quando le due squadre sono tornate in Serie C, il confronto ha visto gli ospiti uscire dal Liguori sempre con il sorriso, infatti a Torre del Greco sono due gli scontri da segnalare, il primo finito per 0-1 (con Caneo sulla panchina della Turris), mentre l’anno scorso la partita in Campania si è fermata sull’1-1 finale. Due invece sono i successi della Turris, ma tutti in Basilicata ed entrambi per 0-1. Il primo con Caneo in panchina è stato deciso da un gol di Manzi, mentre sul secondo scontro la zampata di vincente è stata quella di Maniero, con Padalino al comando dei corallini.