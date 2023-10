Se siete appassionati di calcio e non volete perdervi la partita Unione Sportiva Avellino 1912-Potenza Calcio di questa sera, siete nel posto giusto. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su come poter vedere l’incontro in tv o attraverso piattaforme di streaming.

La partita tra Avellino e Potenza si svolgerà stasera alle ore 20:45. Entrambe le squadre fanno parte del girone C della Serie C, il terzo livello del calcio italiano, e si sfideranno presso lo stadio Partenio di Avellino.

Dove vedere Avellino-Potenza in tv e streaming gratis

Se preferite seguire la partita comodamente da casa vostra, avete diverse opzioni a disposizione. La prima è quella di sintonizzarvi su Sky Sport, canale che detiene i diritti di trasmissione della Serie C. Potrete trovare la partita nel pacchetto Sky Calcio, a cui potrete abbonarvi se non siete ancora clienti Sky. Vi consigliamo di controllare la guida TV per trovare il canale esatto su cui sarà trasmesso l’incontro.

Se non avete l’abbonamento a Sky o preferite non sottoscriverlo, avete anche la possibilità di seguire la partita in streaming. Esistono diversi siti web che offrono servizi di streaming gratuiti, dove potrete trovare la partita tra Avellino e Potenza. Tuttavia, vi consigliamo di essere cauti e utilizzare solo piattaforme legittime e affidabili per evitare problemi di sicurezza o di violazione del copyright.

Un’altra opzione è quella di cercare la partita su piattaforme di streaming sportive come DAZN o Amazon Prime Video, che potrebbero aver acquisito i diritti di trasmissione per questa partita in particolare. Anche in questo caso, però, è consigliabile verificare attraverso la guida TV o i siti web delle piattaforme se l’incontro è disponibile.

Infine, potete seguire la partita anche attraverso le radio locali o nazionali che trasmettono eventi sportivi in diretta. Sintonizzatevi sulle stazioni radio della vostra zona o cercate online ringraziando le radio che trasmettono la partita.

In conclusione, se volete vedere la partita tra Avellino e Potenza di questa sera, avete diverse opzioni a disposizione. Potete sottoscrivere un abbonamento a Sky o cercare piattaforme di streaming affidabili che offrono la partita gratuitamente. In alternativa, potete optare per la radio per seguire l’evento in diretta. Quindi, preparatevi a tifare per la vostra squadra preferita e buona visione!