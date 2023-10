Scommesse illegali, indagato il centrocampista della Juventus Fagioli: rischia 3 anni

Non c’è pace per la Juventus in questo inizio di stagione. Dopo la positività al doping confermata anche dalle controanalisi di Paul Labile Pogba, un altro caso sconvolge l’ambiente bianconero. Questa volta il protagonista è un giovane cresciuto nel vivaio ed arrivato fino in prima squadra: Nicolò Fagioli. La Procura di Torino e la Federcalcio hanno infatti aperto un fascicolo su di lui, in quanto indagato per aver possibilmente scommesso online su siti illegali. Se la violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva venisse confermata, il calciatore potrebbe incorrere in una squalifica di almeno tre anni.

Nicolò Fagioli della Juventus indagato per scommesse illegali

L’articolo in questione infatti vieta testualmente“ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.

Tradotto, vuol dire che Fagioli avrebbe potuto scommettere, ma non sulla disciplina nella quale ha un ruolo da professionista. Inoltre il gioco d’azzardo in Italia rappresenta reato se svolto su piattaforme non legali. Il procuratore Giuseppe Chinè si sta occupando del caso, ed andrà a verificare su quali eventi Fagioli ha piazzato scommesse. L’indagine risale a qualche mese fa, quando la Procura di Torino iniziò a seguire un giro di puntate non solo sportive su piattaforme illegali online. Se l’accusa dovesse essere confermata Nicolò Fagioli oltre alla squalifica verrebbe multato per una cifra che parte dai 25 mila euro.

Un vero e proprio smacco per la dirigenza della Juventus, che considerava Fagioli uno dei prodotti più splendenti del proprio vivaio, passato da giovane promessa a titolare affermato con Massimiliano Allegri. Ma con i bianconeri le sorprese non finiscono mai.