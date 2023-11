Dove vedere Hertha Berlino-Mainz in tv e streaming gratis

DFB Pokal: Dove vedere in TV e in streaming gratis la partita di calcio Hertha Berlino-Mainz

La DFB Pokal è una delle competizioni più prestigiose del calcio tedesco, che offre emozionanti partite e grandi sfide tra squadre della Bundesliga e della lega inferiore. In questa occasione, la partita di calcio tra Hertha Berlino e Mainz promette grandi emozioni con entrambe le squadre che cercheranno di guadagnarsi un posto ai quarti di finale. Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire questa affascinante sfida, ecco dove puoi vedere la partita in TV e in streaming gratuito.

1. In TV:

La partita tra Hertha Berlino e Mainz sarà trasmessa su diversi canali televisivi, con molte reti che detengono i diritti di trasmissione della DFB Pokal. In Germania, potrai seguire l’incontro su ARD o ZDF, due delle principali emittenti televisive del paese. Assicurati di controllare la programmazione per avere l’orario e il canale corretti.

2. Streaming gratuito:

Se preferisci seguire la partita in streaming, ci sono diverse piattaforme che potrebbero offrire la trasmissione online gratuitamente. Una delle opzioni più comuni è l’app DAZN che spesso trasmette le partite di calcio in diretta. Tuttavia, è possibile trovare altre alternative, come siti web o servizi di streaming che consentono di guardare la partita gratuitamente. Ricorda che potresti dover cercare attentamente online per trovare un sito o un servizio affidabile e legale, al fine di evitare rischi o problemi di pirateria.

