Per coloro che possiedono un abbonamento a Sky Sport, la partita Alessandria-Triestina è stata trasmessa in diretta su uno dei canali della piattaforma. Sky Sport garantisce una copertura completa del campionato di Serie C, consentendo agli abbonati di seguire tutte le partite in programma.

Inoltre, è possibile guardare la partita in streaming gratuitamente attraverso gli strumenti messi a disposizione da Sky. Attraverso la piattaforma di streaming Sky Go, gli abbonati possono accedere ai propri contenuti preferiti su dispositivi come smartphone, tablet e computer.

Dove vedere Alessandria-Triestina in tv e streaming gratis

Per chi non è abbonato a Sky Sport, esistono anche altre piattaforme che offrono la possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente. Tra le più popolari troviamo RaiPlay, che trasmette alcuni match di Serie C in diretta su RaiSport.

Un’altra opzione è DAZN, una piattaforma di streaming dedicata interamente allo sport. DAZN, oltre a garantire un’ampia copertura delle partite di Serie C, offre anche molti altri eventi sportivi tra cui calcio, tennis, basket e molto altro ancora.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione e gli orari delle partite di Serie C, è consigliabile visitare i siti web ufficiali delle squadre e delle leghe di calcio, in quanto possono cambiare a causa di variazioni dell’ultima ora.

In conclusione, sia per gli abbonati a Sky Sport che per chi preferisce vedere la partita in streaming su altre piattaforme come RaiPlay o DAZN, esistono diverse opzioni per gustarsi la sfida tra Alessandria e Triestina del campionato di Serie C.