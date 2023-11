DIRETTA/ Verona-Monza: LIVE streaming, dove vederla in tv

La Serie A è la competizione calcistica più seguita e amata dagli appassionati di calcio in Italia. Una delle partite in programma per oggi, domenica 5 novembre 2023, è Verona-Monza. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie su come vedere questa partita in TV e in streaming, compresa la copertura su DAZN.

La partita tra Verona e Monza è prevista per oggi alle ore 15:00 (ora locale) presso lo Stadio Marc’Antonio Bentegodi, a Verona. Entrambe le squadre sono alla ricerca di preziosi punti per migliorare la propria classifica nel campionato di Serie A.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, il canale che trasmetterà la partita in diretta è Sky Sport Serie A. Se sei abbonato a Sky, puoi sintonizzarti su questo canale per goderti l’intera partita comodamente dal tuo salotto. Assicurati di controllare la guida TV per confermare l’orario esatto della trasmissione.

Per coloro che non sono abbonati a Sky, esiste una soluzione alternativa che consente di vedere la partita in streaming: DAZN. DAZN è un servizio di streaming dedicato allo sport, inclusi i principali campionati di calcio come la Serie A. Se possiedi un abbonamento a DAZN, puoi accedere alla piattaforma tramite il tuo dispositivo preferito, come smartphone, tablet o smart TV, e guardare Verona-Monza in streaming.

Dove vedere Verona-Monza in tv e streaming gratis

Se non sei ancora un abbonato a DAZN, puoi sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale sul loro sito web ufficiale. DAZN offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, quindi potresti anche approfittarne per guardare la partita senza alcun costo aggiuntivo.

È importante ricordare che gli orari e le modalità di trasmissione possono variare. Ti consigliamo di controllare la guida TV o i siti ufficiali delle emittenti per confermare l’orario esatto e le modalità di visione della partita Verona-Monza.

In conclusione, se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la partita di Serie A tra Verona-Monza in programma oggi, domenica 5 novembre 2023, assicurati di sintonizzarti su Sky Sport Serie A in TV o accedere a DAZN per lo streaming. Goditi il calcio!