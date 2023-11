DIRETTA/ Vis Pesaro-Arezzo: LIVE streaming, dove vederla in tv

Dove vedere la partita di calcio del campionato di Serie C Vis Pesaro-Arezzo in TV e streaming.

Oggi sarà una domenica piena di calcio e tra le tante partite in programma, c’è anche l’incontro tra Vis Pesaro e Arezzo nel campionato di Serie C. La partita si svolgerà il 5 novembre 2023 e i tifosi saranno ansiosi di guardare l’azione direttamente da casa.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva in Italia, la partita Vis Pesaro-Arezzo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Gli appassionati di calcio avranno la possibilità di sintonizzarsi su Sky Sport Calcio per godersi l’intera partita. Sky Sport è una delle principali emittenti sportive in Italia e offre una copertura completa delle partite di calcio di Serie C.

Coloro che non sono abbonati a Sky Sport possono comunque guardare la partita in streaming. Sky offre infatti il servizio di streaming Sky Go, che è accessibile per gli abbonati tramite dispositivi mobili, come smartphone e tablet, o tramite il sito web di Sky. Basta accedere con le proprie credenziali di abbonato per godersi la partita in ogni momento e ovunque.

Inoltre, ci sono anche altre piattaforme di streaming che potrebbero trasmettere la partita in diretta. ESPN+ potrebbe essere un’opzione, così come DAZN che ha i diritti di trasmissione di alcune partite di Serie C. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare la disponibilità della partita su queste piattaforme prima del fischio d’inizio.

In conclusione, la partita di Serie C tra Vis Pesaro e Arezzo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere visualizzata tramite Sky Go. I tifosi avranno molte opzioni per seguire la partita, sia in TV che in streaming, quindi non c’è motivo di perdere un minuto di questo interessante incontro.