Dove vedere la partita di calcio Tottenham-Chelsea della Premier League in TV e streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il match della Premier League tra Tottenham e Chelsea oggi lunedì 6 novembre 2023, sei nel posto giusto. In questo articolo ti daremo tutte le informazioni su come poter seguire questa partita in TV e streaming, incluso il metodo per vederla gratuitamente su Sky Sport.

TV:

Per gli appassionati di calcio che preferiscono guardare le partite in TV, ci sono diverse opzioni disponibili per seguire Tottenham-Chelsea. In Italia, Sky Sport è il principale detentore dei diritti di trasmissione della Premier League. Pertanto, sarà possibile vedere la partita in diretta su Sky Sport 1 o su uno dei canali dedicati agli eventi sportivi.

Streaming:

Se preferisci seguire la partita in streaming, ci sono varie piattaforme che offrono tale servizio. Sky Go è l’applicazione di Sky che permette agli abbonati di guardare i loro contenuti preferiti in streaming su dispositivi come computer, smartphone e tablet. Se sei un abbonato Sky, puoi semplicemente accedere a Sky Go e seguire la partita in diretta.

Dove vedere Tottenham-Chelsea in tv e streaming gratis

Oltre a Sky Go, esistono altre opzioni di streaming tra cui NOW TV, un servizio offerto da Sky che consente di acquistare pacchetti giornalieri, settimanali o mensili per guardare i canali sportivi di Sky, inclusa la Premier League.

Streaming gratuito su Sky Sport:

Una delle novità introdotte da Sky è la possibilità di accedere a contenuti sportivi in streaming gratuitamente su Sky Sport. Questo servizio si chiama Sky Sport Free, che viene reso disponibile in occasione di eventi sportivi importanti, come grandi partite di calcio. Perciò, è possibile che anche Tottenham vs Chelsea venga trasmessa in streaming gratuitamente su Sky Sport Free. Tieni d’occhio l’applicazione Sky Go o i canali Sky Sport per verificare se la partita sarà disponibile in streaming gratuito.

In conclusione, se vuoi seguire la partita di calcio Tottenham-Chelsea della Premier League oggi lunedì 6 novembre 2023, hai diverse opzioni per farlo. Puoi guardare la partita in diretta su Sky Sport 1 o tramite l’applicazione Sky Go, se sei un abbonato Sky. Inoltre, potresti essere fortunato e trovare la partita incluso nell’offerta di streaming gratuito di Sky Sport Free. Non perderti l’azione e goditi lo spettacolo del calcio in diretta!