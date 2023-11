UFFICIALE/ Turris, tutti in ritiro: la nota della società

Tre punti nell’ultimo mese e mezzo, un filotto di sconfitte intervallato dal sorriso dato nel pazzo finale di Potenza, dove Maestrelli di testa a tempo oramai scaduto ha regalato i tre punti contro i padroni di casa. Un bottino misero, contando anche l’eliminazione in Coppa Italia Serie C di questa settimana contro la Juve Stabia che ha costretto squadra e tifosi al primo confronto. Per gli uomini di Bruno Caneo serve una svolta rapida perché la zona play-out è sempre più vicina e domenica ci sarà uno scontro diretto contro il Monopoli degli ex Perina e Santaniello.

Alla Turris serve ritrovarsi e per questo motivo, società e staff tecnico in comune accordo con i calciatori ha virato per il ritiro. La squadra da oggi si raggrupperà per provare ad uscire da questo periodo cupo e per ritrovare finalmente il sorriso, che manca da troppo.

Il comunicato della Turris sul ritiro:

Questa è il comunicato ufficiale pubblicato sulle pagine social dei corallini, con cui si annuncia l’inizio del ritiro. Ecco la nota: “La S.S.Turris Calcio comunica che da oggi la squadra andrà in ritiro. Questa scelta, voluta e condivisa da società e squadra, è stata dettata dal trend negativo delle ultime giornate ma soprattutto dalla voglia di tutte le componenti di riuscire a venire fuori da questo momento difficile. Comprendiamo la delusione dei nostri tifosi ai quali possiamo solo dire grazie per il sostegno incondizionato nonostante i risultati non positivi. È per loro che dobbiamo rialzarci di nuovo per proseguire tutti insieme, passo dopo passo, verso l’obiettivo salvezza”.

Per ora non si saprà quanto durerà questo ritiro, è certo fino a domenica (giorno della sfida contro il Monopoli). Poi si deciderà se continuarlo per un altra settimana in vista poi della sfida di sabato prossimo (alle ore 14:00) contro il Catania o meno.