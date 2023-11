Turris-Monopoli, al via la prevendita dei biglietti: prezzi al ribasso

Archiviata la sconfitta di Coppa Italia Serie C contro la Juve Stabia. Per la Turris di Bruno Caneo l’obiettivo diventa la sfida di domenica pomeriggio alle 14:00 contro il Monopoli. In un vero e proprio scontro diretto, la squadra di Torre del Greco è chiamata a fare la prestazione e portare punti a casa per chiudere questo periodo nero dove ha visto i corallini vincere una sola partita nell’ultimo mese e mezzo. Arriva al Liguori un Monopoli rigenerato che dopo il cambio d’allenatore ha messo in saccoccia quattro punti nelle ultime due partite ritrovando il bomber Santaniello (ex della sfida) che si è sbloccato lunedì sera nel 2-2 contro l’Audace Cerignola.

Turris-Monopoli al via la prevendita

In mattinata è arrivato il comunicato dei corallini sulle modalità d’acquisto dei tagliandi. Ecco la nota ufficiale: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la tredicesima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Monopoli. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta: 13 + 2 euro diritti prevendita

Tribuna Scoperta: 13 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18 e Over 65: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12 e Donne: gratis

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tribuna Coperta: 15 euro

Tribuna Scoperta: 15 euro

Ridotto Under 18 e Over 65: 10 euro

Ridotto Under 12 e Donne: gratis

Curva Vesuvio: 10 euro

Gli under 12 e le donne, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori. Il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara”.