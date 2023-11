La Turris ribadisce fiducia a Caneo, ma i rumors parlano del ritorno di Fontana

La situazione Turris non è sicuramente tra le più rosee. I corallini sono in crisi di risultati, avendo raggiunto solo una vittoria in campionato nell’ultimo mese e mezzo e otto sconfitte (cinque di fila). Nonostante il periodo che non è dei migliori, il direttore Primicile nella conferenza stampa di sabato scorso ha confermato la piena fiducia al tecnico Bruno Caneo. Ma secondo gli ultimi rumors, un passo falso a Catania e uno con l’Audace Cerignola potrebbero essere fatali per il tecnico di Alghero.

Fontana rimane sullo sfondo, ma la Turris rinnova la fiducia a Bruno Caneo

La situazione sicuramente non è delle più semplici. Il tecnico Bruno Caneo è riuscito a portare punti a casa solamente una volta dopo il pareggio di Messina di fine settembre, ovvero nel posticipo vinto 2-3 contro il Potenza con il gol di Maestrelli nel finale. La posizione del tecnico dalle ultime parole della società non sembra essere in pericolo, nonostante l’assenza di risultati. La volontà è quella di continuare con il trainer di Alghero, ricordando che tra la Turris e Caneo c’è un accordo triennale e un progetto che vuole vedere la Turris al massimo delle potenzialità tra tre stagioni e possibilmente con il suo nuovo stadio previsto in viale Europa.

Secondo Il Mattino però rimane sullo sfondo l’ex tecnico dei corallini Gaetano Fontana (che è tutt’oggi ancora sotto contratto con la Turris). In caso di esonero di Bruno Caneo, il primo uomo contattato sarà sicuramente lui, per ovvie ragioni, difficilmente la Turris vorrà mettersi nel libro paga tre allenatori. Rimane però sempre un’ipotesi, ribadiamo, la volontà è rimanere con il trainer di Alghero. Eventuali “scossoni interni” saranno dati solo in caso di ulteriori grandi peggioramenti della situazione. Saranno decisive dunque le prossime partite, specialmente le prossime due che vedono la Turris impegnata con due ottime squadre, ma sarà obbligatorio fare punti.