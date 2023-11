Oggi 22 novembre 2023 si disputerà la partita Sport Lisboa e Benfica Feminino-Fotboll Club Rosengård women, valida per la UEFA Women’s Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE BENFICA FEMMINILE-ROSENGARD FEMMINILE LIVE STREAMING, CRONACA DIRETTA CANALE TV GRATIS

PARTITA: Sport Lisboa e Benfica Feminino-Fotboll Club Rosengård women

DATA INCONTRO: 22 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21,00

COMPETIZIONE: UEFA Women’s Champions League

STADIO: Benfica Campus (Seixal)

CANALE DIRETTA TV: Dazn

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com, UEFA.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

Scopri dove vedere tutte le partite di UEFA Women’s Champions League in programma stasera

Sono quattro le partite di UEFA Women’s Champions League in programma stasera 22 novembre 2023. Scopri dove vederle in tv e live streaming gratis, o dove seguire la diretta della cronaca in tempo reale.

La competizione è arrivata alla seconda giornata della fase a gironi. L’ultima edizione è stata vinta dal Barcellona femminile, una vera e propria corazzata candidata alla vittoria finale anche in questa stagione.

