Oggi 26 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Empoli Football Club-Unione Sportiva Sassuolo Calcio, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Empoli Football Club-Unione Sportiva Sassuolo Calcio live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Empoli Football Club–Unione Sportiva Sassuolo Calcio

DATA INCONTRO: 26 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 15

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

Dopo la clamorosa vittoria ottenuta allo stadio Diego Armando Maradona contro i campioni d’Italia in carica del Calcio Napoli, e che è costata la panchina a Rudi Garcia, l’Empoli torna tra le mura amiche ed ospita il Sassuolo, che non trova la vittoria addirittura dal 27 settembre scorso, quando a sorpresa espugnò il San Siro battendo l’Inter di Simone Inzaghi per 2-1. La settimana precedente, il Sassuolo aveva strapazzato la Juventus di Massimiliano Allegri (4-2). Da quel momento, per gli uomini di Federico Dionisi sono arrivati tre pareggi ed altrettante sconfitte, che hanno trascinato gli emiliani nella zona ‘calda’ della classifica, a sole 3 lunghezze dal 18esimo posto occupato attualmente dal Cagliari.