Oggi, martedì 28 novembre 2023, si terrà la partita di calcio Lazio-Celtic, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Attualmente i biancocelesti si trovano al secondo posto in classifica a quota 7: comanda il gruppo l’Atletico Madrid con 8 punti, mentre il Feyenoord è terzo a 6. Il Celtic di Glasgow è ultimo con solo un punto ottenuto.

Gli uomini di Sarri, in caso di vittoria e contestuale sconfitta del Feyenoord contro l’Atletico Madrid di Simeone, staccherebbero il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Sarà vitale ottenere i tre punti questa sera per la squadra capitolina, che all’ultima partita giocherà in terra spagnola una partita dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Con un pareggio, i biancocelesti sarebbero in ogni caso certi quantomeno del terzo posto, che garantirebbe il prosieguo del proprio cammino in Europa League.

Lazio-Celtic, le probabili formazioni

Lazio: Provedel; Marušić, Patric, Mario Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro Rodríguez

Indisponibili: Romagnoli (polpaccio), Casale (adduttore), Zaccagni (anca)

In dubbio: Provedel (influenza)

Squalificati: Vecino

Diffidati: Castellanos, Rovella

Celtic: Hart; A Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Turnbull; Hyunjun, Furuhashi, Forrest

Indisponibili: Hatate (bicipite femorale), Abada (coscia)

In dubbio: nessuno

Squalificati: Maeda, Palma