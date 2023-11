È in programma oggi 28 novembre 2023 la partita di calcio di UEFA Champions League tra lo Shakhtar Donetsk e l’Anversa, valida per la quinta giornata della fase a gironi della competizione continentale più importante a livello di club. Il match si disputerà al Volksparkstadion di Amburgo, in campo neutro a causa del conflitto tra Ucraina e Russia ancora in atto.

Lo Shakhtar, dopo aver ottenuto una sorprendente vittoria ai danni del Barcellona (1-0) nel turno precedente, è in piena lotta per un posto tra le prime due del girone, che gli consentirebbe una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale. I catalani ed il Porto sono infatti appaiati a quota 9, mentre gli ucraini seguono a 6 punti.

Contro il fanalino di coda Anversa, fermo a 0 punti, in caso di vittoria lo Shakhtar approfitterebbe dello scontro diretto tra le due prime della classe, e si porterebbe a 9 punti agganciando l’eventuale sconfitta dell’altra sfida. In ogni caso, allo Shakhtar servirà battere anche il Porto nell’ultima giornata: un pareggio, avendo perso la partita d’andata, non basterebbe.

Shakhtar Donetsk-Anversa, le probabili formazioni

Shakhtar: Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Kryskiv, Newerton; Sikan

Indisponibili: Konoplia (coscia), Chygrynskiy (non specificato), Nazaryna (non specificato), Shved (non specificato)

In dubbio: Bondar (caviglia), Bondarenko (non specificato)

Diffidati: Sikan

Anversa: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Yusuf, Balikwisha; Muja, Ejuke, Janssen

Indisponibili: De Laet (ginocchio), Engels (tendine d’Achille), Ondrejka (frattura), Valencia (frattura), Keita (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Squalificati: Ekkelenkamp

Diffidati: Alderweireld