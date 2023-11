Allo stadio San Siro questa sera va in scena il grande calcio. Lo spettacolo della UEFA Champions League metterà di fronte i rossoneri del Milan ed i tedeschi del Borussia Dortmund.

Gli uomini di Pioli hanno bisogno disperatamente di vincere questa partita: in caso di tre punti si porterebbero infatti a una lunghezza di vantaggio sui tedeschi, e andrebbero a giocarsi le chance di qualificazione sul campo del Newcastle all’ultima giornata.

Il Milan sta competendo non solo contro le sue avversarie del girone in questa Champions League: i rossoneri infatti stanno combattendo a distanza contro il Napoli per ottenere più punti possibili nel Ranking UEFA. Chi si posizionerà meglio tra azzurri, lombardi e Juventus, infatti, otterrà il pass per accedere alla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre che si terrà negli Stati Uniti d’America a giugno del 2025.

Milan-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulišić

Indisponibili: Sportiello (polpaccio), Caldara (caviglia), Kalulu (ginocchio), Rafael Leão (coscia), Okafor (coscia)

In dubbio: nessuno

Squalificati: Musah

Diffidati: Krunić

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Reus, Brandt; Bynoe-Gittens; Füllkrug

Indisponibili: Nmecha (anca), Duranville (coscia), Süle (malattia)

In dubbio: Adeyemi (malattia), Haller (malattia), Schlotterbeck (malattia), Sabitzer (coscia)atxcyy