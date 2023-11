Sfida decisiva questa sera in Svizzera tra Young Boys e Crvena Zvezda. Il grande calcio della UEFA Champions League vedrà di fronte due squadre che si contenderanno la terza posizione in classifica, non potendo più competere matematicamente per la qualificazione agli ottavi di finale.

In un girone dominato da Manchester City e Lipsia, Young Boys e Stella Rossa non sono riuscite a raccogliere neanche le briciole, ma lo spettacolare pareggio per 2-2 della gara d’andata ha consentito ad entrambe di presentarsi a questa sfida con intatte ed eguali chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta di Europa League, continuando così il proprio cammino continentale.

Questa sera sarà dunque un vero e proprio scontro diretto tra le due compagini, che prevedibilmente lotteranno su ogni pallone e fino all’ultimo secondo. Un pareggio 0-0 o 1-1 potrebbe giovare allo Young Boys, in virtù del risultato della gara di andata, ma solo la vittoria, per entrambe, varrà la qualificazione matematica all’Europa League.

Young Boys-Crvena Zvezda, le probabili formazioni

Young Boys: Racioppi; Blum, Benito, Camara, Garcia; Males, Niasse, Łakomy; Ugrinic; Elia, Nsame

Indisponibili: Deme (problema muscolare), Imeri (ginocchio), Itten (piede)

In dubbio: nessuno

Squalificati: Lauper

Diffidati: Benito, Camara

Crvena zvezda: Glazer; Djiga, Dragović, Rodić, Nedeljković; IB Hwang, Kanga, Ivanić, Bukari, Lučić; Olayinka

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Diffidati: IB Hwang, Ivanić, Mijailović, Rodić, Stamenic