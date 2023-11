Oggi 28 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Manchester City-Lipsia, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Manchester City-Lipsia live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Manchester City-Lipsia

DATA INCONTRO: 28 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

