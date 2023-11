Oggi 29 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Galatasaray Spor Kulübü-Manchester United Football Club, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Galatasaray Spor Kulübü-Manchester United Football Club live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Galatasaray Spor Kulübü-Manchester United Football Club

DATA INCONTRO: 29 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,45

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Galatasaray-Manchester United, le probabili formazioni

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş; Torreira, Ndombélé; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Zaha; Icardi

Indisponibili: Sánchez (bicipite femorale), Abdülkerim Bardakcı (non specificato)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Sérgio Oliveira

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Mainoo, McTominay; Pellistri, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial

Indisponibili: Martínez (piede), Casemiro (bicipite femorale), Eriksen (ginocchio), Mount (polpaccio), Evans (coscia), Malacia (ginocchio)

In dubbio: Højlund (bicipite femorale), Antony (non specificato)

Squalificati: Rashford

Le dieci squadre già qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League