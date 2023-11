Siviglia-PSV, dove vederla in tv, live streaming, formazioni, cronaca

Oggi 29 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Sevilla Fútbol Club-Philips Sport Vereniging, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Sevilla Fútbol Club-Philips Sport Vereniging live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Sevilla Fútbol Club-Philips Sport Vereniging

DATA INCONTRO: 29 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,45

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Siviglia-PSV Eindhoven, le probabili formazioni

Siviglia: Dmitrović; Jesús Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Lukebakio; En-Nesyri

Indisponibili: Lamela (polpaccio), Suso (adduttore), Badé (muscolare), Nyland (coscia), Soumaré (caviglia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Ocampos

PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; SchIndisponibilien, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano

Indisponibili: Bella-Kotchap (spalla), Obispo (ginocchio), Mauro Júnior (ginocchio)

In dubbio: Lang (forma)

Diffidati: Boscagli, Lozano, Ramalho

Le dieci squadre già qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League