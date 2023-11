Oggi 29 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Arsenal Football Club-Racing Club de Lens, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Arsenal Football Club-Racing Club de Lens live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Arsenal Football Club-Racing Club de Lens

DATA INCONTRO: 29 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Arsenal-Lens, le probabili formazioni

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz, Saka, Jesus, Martinelli

Indisponibili: Smith Rowe (ginocchio), Partey (coscia), Fábio Vieira (inguine)

In dubbio: nessuno

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi

In dubbio: Machado (adduttore)

Squalificati: Guilavogui

Diffidati: Abdul Samed, Medina, Sotoca

Le dieci squadre già qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League