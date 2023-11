Oggi 29 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Sporting Clube de Braga-Fußballclub Union Berlin, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Sporting Clube de Braga-Fußballclub Union Berlin live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Sporting Clube de Braga-Fußballclub Union Berlin

DATA INCONTRO: 29 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Braga-Union Berlin, le probabili formazioni

Braga: Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté, Cristian Borja; João MIndisponibiliinho, Zalazar; Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Banza

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Al Musrati (non specificato)

Union Berlin: Rønnow; Diogo Leite, Knoche, Jaeckel; Gosens, Laïdouni, Khedira, Trimmel; Volland; Behrens, Fofana

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Bonucci (problema muscolare), Doekhi (problema muscolare), Becker (problema muscolare)

Diffidati: Bonucci, Tousart

Le dieci squadre già qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League