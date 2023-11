Oggi 29 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Real Sociedad de Fútbol-Fußballclub Red Bull Salzburg, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Real Sociedad de Fútbol-Fußballclub Red Bull Salzburg live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Real Sociedad de Fútbol-Fußballclub Red Bull Salzburg

DATA INCONTRO: 29 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Real Sociedad-Salisburgo, le probabili formazioni

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Elustondo, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Turrientes, Méndez; Zakharyan, Sadiq, Barrenetxea

Indisponibili: Carlos Fernández (ginocchio)

In dubbio: André Silva (problema muscolare)

Diffidati: Merino

Salisburgo: Schlager; Dedić, Piątkowski, Pavlović, Ulmer; Sučić, Bidstrup, Forson; Gloukh; Šimić, Konaté

Indisponibili: Fernando (adduttore), Okoh (coscia), Solet (coscia), Wallner (coscia), Terzić (adduttore), Kjærgaard (spalla), Baidoo (adduttore)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Baidoo, Gourna-Douath, Pavlović, Šimić

